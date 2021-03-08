Нейробиологи СПбГУ разработали методику по запоминанию новых слов

Санкт-Петербург, 8 марта. Ученые СПбГУ в течение нескольких лет проводили исследование с целью определить наиболее эффективные способы запоминания новых слов и наконец готовы поделиться результатом.

Новая методика запоминания слов направлена на более эффективное изучение иностранных языков и может помочь людям, потерявшим речевые функции вследствие травмы или болезни. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). В рамках исследования ученые изучили два устоявшихся подхода: эксплицитное и имплицитное научения.

«Есть два основных варианта выучивания новых слов. Эксплицитное научение — способ, которым мы обычно пользуемся в школе и на уроках иностранного языка. Нам показывают какой-то объект и говорят: посмотрите, это называется так-то. Второй способ — имплицитное научение, когда мы получаем новые знания из контекста», — объяснила один из авторов исследования, доцент кафедры общей психологии СПбГУ Ольга Щербакова.

Ученые поставили эксперимент, в рамках которого испытуемым предлагалось изучить новые псевдослова, составленные по всем правилам русского языка. В частности, ученые придумали слово «мун», обозначающее животное. Исследователи регистрировали реакцию мозга на слова посредством электроэнцефалограммы.

По итогам эксперимента выяснилось, что обе методики одинаково эффективны. Ученые считают, что для эффективного запоминания слов необходимо осознать и применить их в практике. При этом нужно вдумываться и подбирать к этим словам синонимы, разнообразив речь дополнительными словами и фразеологизмами.

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