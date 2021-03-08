Политолог Бортник объяснил, что отдаляет Украину от Донбасса и Крыма

Киев, 8 марта. Экономическая изоляция со стороны Украины не приведет ни к чему хорошему, уверен директор Украинского института политики Руслан Бортник.

По словам политолога, таким образом Крым и Донбасс еще сильнее отдаляются от Киева и становятся все более российскими.

«Экономическое взаимодействие Украины с Крымом и Донбассом — это наиболее очевидный путь», — считает эксперт.

Сейчас Киеву нужно восстановить с ними связи,в том числе экономические и социальные, уверен Бортник.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по результатам всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ. Президент России Владимир Путин назвал вопрос Крыма закрытым навсегда.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что сложная внутриполитическая обстановка и политический кризис могут усугубить центробежные процессы на Украине, распад которой — уже свершившийся факт.