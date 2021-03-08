Около половины женщин в России считает, что карьера проще дается мужчинам

Москва, 8 марта. Почти половина опрошенных россиянок считает, что мужчинам проще развиваться в карьере. В исследовании участвовали жители всех округов страны.

Опрос проходили более четырех тысяч человек. Из них 49% женщин указали на преимущество мужчин в карьерном росте. Среди мужчин аналогичную позицию занимают в два раза меньше респондентов – 23%. При этом 19% мужчин считают, что женщине проще построить карьеру. Из представительниц прекрасного пола только 3% опрошенных придерживаются такого мнения. Более половины жителей России отметили, что гендерная принадлежность не оказывает влияния на карьерный рост.

Также представление о желаемой оплате труда у мужчин и женщин различается. Первые хотели бы получать за работу в среднем 125 тыс. рублей. Вторые готовы работать за 91 тыс. рублей.

До этого опрос показал, что женщины в России чаще мужчин интересовались подработкой в период пандемии. Дополнительный заработок стал актуальным из-за неблагоприятной экономической обстановки.