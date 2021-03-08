Энергоблок БелАЭС возобновил работу после планового отключения

Минск, 8 марта. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) возобновил выработку электроэнергии после плановой остановки. Об этом сообщает Минэнерго Белоруссии.

Как объяснило ведомство, включению энергоблока в сеть предшествовали регламентные работы, предусмотренные этапом опытно-промышленной эксплуатации. Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу в 02:14 по местному времени (совпадает с московским).

Накануне Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока атомной электростанции. Сейчас на первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации, подчеркнули в министерстве.

БелАЭС находится неподалеку от города Островец в Гродненской области. Станция создана по российскому проекту «ВВЭР-1200». Генподрядчиком строительства БелАЭС выступает группа ASE, входящая в госкорпорацию «Росатом». Запуск первого энергоблока состоялся 20 августа 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию намечен на первый квартал текущего года. Ожидается, что второй энергоблок заработает в первой половине 2022 года.

Федеральное агентство новостей ранее сообщило о начале загрузки имитаторов тепловыделяющих сбросок в корпус реактора на втором энергоблоке БелАЭС. Первый из 163 имитаторов был загружен вечером 7 марта.