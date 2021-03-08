В США напомнили о секретных разработках Швеции для противодействия Москве

Вашингтон, 8 марта. Швеция в 50-х годах прошлого века работала над секретным проектом, реализация которого помогла бы стране противостоять СССР.

Об этом говорится в статье американского издания The National Interest. В публикации отмечается, что на определенном этапе своей истории Швеция вынашивала довольно амбициозный проект. Стокгольм работал над секретной разработкой, получившей кодовое название 1300. Речь идет о ядерном бомбардировщике для борьбы с Москвой, передает «ПолитРоссия».

«Дальность полета бомбардировщика проекта 1300, также известного как Saab A-36, составляла порядка 410 км. Этого было достаточно для нанесения ударов по Прибалтике», — пишет издание.

Отмечается, что в то время бомбардировщикам ВВС США летать до границ СССР было проблематично из-за больших расстояний. При этом Saab A-36 мог бы с легкостью достичь Прибалтики и нанести по ней удар.

«Высокая скорость Saab A-36 вызывала беспокойство в связи со значительным аэродинамическим нагревом. Инженеры боялись, что высокие температуры могут повредить ядерное оружие на борту самолета», — пишут журналисты из США.

Подчеркивается, что в конечном счете проект был признан провальным и закрыт в 1957 году.

Ранее военный эксперт заявил, что Швеция, угрожая Финляндии «нападением» России, намерена продать ей большой контракт на истребители четвертого поколения Gripen.