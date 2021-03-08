Пенсионер зарезал соседа по общежитию из-за кражи ботинок

Усолье-Сибирское, 8 марта. Житель Усолья-Сибирского убил своего соседа во время ссоры из-за украденных ботинок. В настоящее время предполагаемый убийца заключен под стражу.

В день трагедии 67-летний мужчина пришел к своему знакомому и обвинил его в краже. Пропажу обуви разъяренный местный житель обнаружил накануне. Фигурант потребовал вернуть ботинки, спровоцировав тем самым ссору. В завязавшейся драке обвиняемый ударил мужчину кулаком, а затем добил ножом, спрятанным в рукаве. Об этом пишет телеканал «360».

После убийства злоумышленник вытер нож об одежду жертвы и скрылся. Скорую вызвала сожительница потерпевшего, но спасти его не удалось. В суде обвиняемый не отрицал свою вину, но заявил, что убил соседа случайно. Мужчина умолял не сажать его в тюрьму, а отпустить под домашний арест. Суд в итоге отправил обвиняемого под стражу.

Ранее полиция задержала возможного убийцу женщины и троих детей в Московской области, сообщал ФАН. Им оказался родственник жертв.