Примадонна сменила шляпу на бейсболку: Пугачева с детьми встретила Галкина танцем

Москва, 8 марта. Алле Пугачевой 71 год, она прекрасно выглядит, всегда следит за своим стилем и тщательно подбирает образ для появления на публике. Нередко Примадонна прибегает к помощи головных уборов, пишет Teleprogramma.pro.

Не так давно Алла Борисовна вышла в свет, надев элегантную шляпу — цветок с алой вуалью. Эффектный аксессуар певица надела на день рождения своего старого друга модельера Вячеслава Зайцева.

Исполнительница «Арлекино» носит и бейсболки. Случай был подобающий. Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри приготовилась встречать главу семьи с работы. Максим Галкин снял трогательный момент на видео в Instagram.

Супруга юмориста в кепке и алом пальто-коконе исполнила танец вместе с детьми. Лиза и Гарри дурачатся на переднем плане. Дочка жестами зовет отца, снимающего видео за стеклянной дверью, присоединиться к семейному танцу, а Галкин хохочет в ответ. Комичность ролику придает и отсутствие музыки и голосов танцующих.

Пародист и телеведущий Максим Галкин очень любит свою семью и постоянно снимает видео с их участием. За кадром слышен его искренний смех.