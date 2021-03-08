«Сильные нагрузки»: друзья и коллеги Ланового разбираются, кто виноват в смерти артиста

Москва, 8 марта. После смерти народного артиста СССР Василия Ланового его близкие, друзья и коллеги никак не могут смириться с тяжелой утратой, пытаясь найти виноватых в том, что он заболел коронавирусом, от осложнений после которого актер скончался.

Послезавтра, 10 марта, будет 40 дней со дня смерти великого артиста. Василий Лановой ушел на 88-м году жизни. Режиссер и музыкант Вячеслав Моцардо при жизни был с актером в приятельских отношениях. Моцардо уверен, что народный артист вполне мог дожить до 100 лет. Режиссер винит в смерти артиста его концертного директора, которая, по словам Моцардо, эксплуатировала пожилого человека, гоняя его в разгар пандемии с турами по стране.

«Семь лет назад в жизни Василия Семеновича появилась одна особа — Ж-ва, — откровенничает Вячеслав Моцардо. — Она позвонила Лановому, представилась сотрудницей Правительства Москвы и попросила о встрече. Приехала к нему в театр с еще какими-то людьми. Заявив, что она продюсер, предложила свои услуги по организации концертов. Лановой пытался отказаться, но она была настойчива. Я буквально грызу себя, почему не выгнал этих людей, оказавшихся совсем не из правительства».

По словам Моцардо, женщина, самостоятельно назначившая себя директором Ланового, отрезала от него прежнее окружение и стала получать гранты и спонсорские средства за его концерты. Это очень расстраивало Василия Семеновича.

«На сцену выходил без маски, — уточнил приятель Ланового. — А после концерта его просили делать общие фотографии, подписывать афиши. Его эксплуатировали, выжимали до последней капли… В силу интеллигентности он не умел поставить зарвавшуюся особу на место».

Женщину, о которой говорит Вячеслав Моцардо, зовут Антонина Журавлева. В последние семь лет она и правда была концертным директором артиста. Но она категорически не согласна с Моцардо.

«Это абсолютно бессовестная ложь, что я Василия Семеновича загоняла какими-то концертами! — заявила 64-летняя Антонина Ивановна. — Он изнывал без работы. Но в том году не было работы абсолютно никакой. Регионы его не принимали».

Журавлева указала, что Моцардо перечислил города, которые Лановой посещал три года назад. Она не исключила, что подаст на музыканта в суд за клевету.

Корреспондент Федерального агентства новостей, связался с Вячеславом Моцардо, чтобы прояснить ситуацию.

«Я считаю, что просто очень сильные нагрузки на него были, вот и все. Есть у него там всякие администраторы, продюсеры, псевдодиректор Журавлева», — пояснил он.

Как отметил близкий друг семьи Лановых, актер и продюсер Сергей Рублев, в комментарии «Экспресс газете», отметил, что и Журавлева, и Моцардо были для Ланового не последними людьми и он их уважал.

Рублев отметил, что и концертный директор, и приятель ушедшего артиста по-своему отстаивали его интересы.

«С Вячеславом актер записал несколько музыкальных альбомов. Он приятный человек. Да и от общения с Антониной Ивановной у меня тоже остались самые позитивные впечатления. Знаю, что она оберегала Василия Семеновича, координировала его выступления, досконально знала и учитывала все его потребности»,— пояснил Рублев.

Сергей Рублев не стал занимать ни одну сторону из конфликтующих. Он напомнил, что Василий Лановой очень серьезно относился к своему здоровью и большую часть времени во время пандемии старался проводить на даче.

«Осталось видео, где он с удовольствием стрижет газоны. А заразиться можно где угодно. Люди узнавали его на улице, жали руку, просили автограф, и он никому не отказывал. Так что на конкретного человека я бы не стал лить грязь. Сейчас просто развернулась подковерная война», — подчеркнул продюсер.

Однако рассуждения Моцардо, по поводу того, что актера погубило людское равнодушие, все же имеют долю истины. В последний раз актер вышел на сцену Театра им. Вахтангова 24 декабря 2020 года, отыграв спектакль «Последние луны». Артист уже тогда очень плохо себя чувствовал и поделился этим с телеведущим Дмитрием Борисовым во время интервью на следующее утро.

«Текст не помню, кружится голова, — сокрушался Василий Семенович. — И когда я днем сказал в театре, что не смогу выйти на сцену — что началось, как на меня все набросились: «И что теперь делать, спектакль отменять?!» И я не смог отказаться… Сыграл…»

А спустя несколько дней актера госпитализировали с подтвержденным коронавирусом, и из больницы он уже не вышел.