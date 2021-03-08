Гастроэнтеролог рассказал, при каких болезнях ЖКТ COVID-19 особо опасен

Москва, 8 марта. Остерегаться коронавируса следует людям с заболеваниями органов пищеварения, которые требуют длительного приема препаратов, заявил специалист-гастроэнтеролог Дмитрий Бордин.

Врач в беседе с РИА Новости заявил, что коронавирус может поражать не только легкие, но и другие системы организма. Соответствующие рецепторы есть в органах пищеварения.

Собеседник агентства уточнил, что проявления со стороны органов пищеварения обусловлены тремя факторами. Среди них — непосредственное поражение вирусом, обострения хронических заболеваний на фоне COVID-19, а также побочные эффекты агрессивного лечения антибиотиками, противовирусными препаратами и жаропонижающими.

Специалист заявил, что у принимающих ингибиторы протонной помпы (ИПП) теоретически может быть повышен риск заражения. Это связано с тем, что препараты снижают кислотопродукцию желудка.

Бордин заявил, что также стоит обратить особое внимание на коронавирус людям с заболеваниями органов пищеварения, которые требуют длительного приема препаратов, снижающих иммунный ответ. В частности, речь идет о заболеваниях кишечника.

Также COVID-19 может иметь тяжелое течение у больных, которые принимают кортикостероиды и иммуносупрессанты. Риск есть у пожилых, если у них есть сопутствующие заболевания, ожирение и диабет.

Накануне гастроэнтеролог Бородин оценил безопасность вакцинации при проблемах с ЖКТ. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.