В Сети показали, как может выглядеть Отто Октавиус в «Человеке-Пауке 3»

Лос-Анджелес, 8 марта. Фан-арт, на котором изображен актер Альфред Молина в образе обновленного доктора Отто Октавиуса, появился в интернете. Персонаж вернется в триквеле Человека-Паука.

«Человек-Паук: Нет пути домой» является одним из самых ожидаемых проектов в рамках «Кинематографической вселенной Марвел». Вокруг него ходит много слухов, которые звучат настолько правдоподобно, что не хватает только официального подтверждения со стороны киностудии Disney. Об этом сообщает портал Cinemablend.

В третьей части приключений «дружелюбного соседа» Человека-Паука, согласно информации от многих инсайдеров, будет очень обширный актерский состав. Наибольший интерес вызывает участие давно знакомых актеров, которые снимались в предыдущих фильмах о супергерое, еще до момента исполнения роли Томом Холландом. Одной из самых долгожданных звезд является Альфред Молина. Он запомнился всем по роли доктора Отто Октавиуса во второй части «Человека-Паука» с Тоби Магуайром.

Многие критики отмечали этот фильм как лучший кинокомикс. Даже создатель Человека-Паука и в прошлом глава комикс-студии Marvel Стэн Ли говорил, что эта картина — эталонная экранизация. Поэтому не удивительно, что многие фанаты ждут появления известного злодея в фильме, а некоторые художники решили показать свое видение того, как Доктор Осьминог будет выглядеть в фильме.

По словам художника, внешний вид Отто Октавиуса определенно обновится, чтобы соответствовать миру Человека-Паука Тома Холланда. Этот дизайн строится на устоявшемся внешнем виде и эстетике Доктора Осьминога, но в его костюм добавили технологий. Хотя он также сохраняет зеленую и желтую цветовую гамму классического персонажа.

Ранее сообщалось, что «Человек-паук 3» может стать последним фильмом для Тома Холланда в Marvel Studios.