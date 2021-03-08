Названо украшение, которое может стать символом пандемии коронавируса

Женева, 8 марта. Глава швейцарской компании Gem Project геммолог Ольга Бровчук отметила надобность в специальном символе, который будет отражать эпоху COVID-19.

Символом победы над коронавирусной инфекции может стать драгоценное изделие из экоматериалов с логотипом создателя вакцина, заявила Бровчук. На сегодняшний день мировые производители ювелирных украшений активно участвуют в программах «доноров» планеты.

«Возможно, символом эпохи пандемии станет логотип компании производителя вакцины, с помощью, которой человечеству все-таки удастся справиться с вирусом​​​», — отметила эксперт.

По словам главы, украшение, которые было популярно после окончания второй мировой войны — птица, свободная сидящая на ветке, будет актуально и теперь. Символика затронет тенденцию экоматерилов, которые будут добыты согласно экологическим требованиям и нормам.