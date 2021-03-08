Названо простое правило безопасного хранения данных на смартфоне

Москва, 8 марта. Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, как защитить информацию на смартфоне, и назвал простое правило безопасного хранения данных.

«Хранить можно любые данные без ограничений, но самое простое правило: все, что вы готовы хранить в своем почтовом ящике в подъезде, можно хранить и в телефоне», — цитирует эксперта RT.

В настоящее время уровень защиты данных на смартфоне можно сравнить с уровнем защиты почтового ящика, отметил Масалович. Хранить данные на подключенных к Сети серверах, компьютерах и смартфонах нельзя, поэтому лучше иметь удаленные носители, считает специалист.

Ранее генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин посоветовал удалять со смартфона информацию о личных данных и паролях, а также сообщения, в которых могут присутствовать вредные сведения для репутации пользователя или его близких. Кроме того, необходимо удалять временные пароли, коды авторизации и сервисные сообщения.