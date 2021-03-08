Виновником ДТП с семью погибшими под Самарой оказался водитель легковушки

Самара, 8 марта. Водитель легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу и столкнувшегося с грузовиком в Самарской области, является виновником массового ДТП, сообщает источник.

Согласно предварительным данным, водитель легковушки погиб. Причины его выезда на «встречку» неизвестны, информирует источник ТАСС.

Столкновение легкового и грузового автомобилей на трассе «Самара — Тольятти» стало причиной смерти семи человек. По данному факту прокуратура проводит проверка.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Движение транспорта на месте аварии затруднено.