Названы главные опасности белого хлеба

Москва, 8 марта. Употребление белого хлеба, круассанов и макарон повышает риск заболеваний сердца и инсульта.

Канадское исследование доказало, что чрезмерное употребление продуктов из зерна, которые были сильно изменены за счет механического удаления отрубей при измельчении или выборочного просеивания, грозит высоким риском заболеваний сердца, инсульта и преждевременной смерти. Об этом сообщает Daily Mail.

Круассаны и паста почти не имеют клетчатку, а значит быстро усваиваются. Это провоцирует резкий скачок сахара в крови. Цельное зерно, согласно исследованию, приводит к росту вероятности риска ранней смерти на 27%, на 33% возможности развития сердечных заболеваний и 47% — инсульта.

Застоявшийся кофе с добавками может нанести вред организму человека. В любом напитке, в том числе кофе, могут появляться различные микроорганизмы. Об этом ранее рассказала врач-диетолог Нурия Дианова.