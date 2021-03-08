Принц Чарльз перестал общаться с сыном из-за его решения покинуть семью

Лондон, 8 марта. Принц Уэльский Чарльз перестал разговаривать с сыном, герцогом Сассекским Гарри, когда узнал о его с Меган Маркл решении отказаться от статуса старших членов королевской семьи.

В интервью телеведущей Опре Уинфри на канале CBS Гарри рассказал, что решил обсудить свое решение с отцом и Елизаветой II перед тем, как объявить об этом публично. У него состоялось три разговора с королевой и два с принцем Чарли. После этого отец перестал отвечать на звонки Гарри и попросил его изложить все письменно.

Гарри заявил, что принц Чарли повел себя так, потому что он «взял дело в свои руки».

«Мне нужно было сделать это для своей семьи, <...> для моего собственного психического здоровья, моей жены, а также для [сына] Арчи, потому что я мог видеть, к чему все это приведет», — отметил принц Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл также сообщили пол своего будущего ребенка. У пары родится девочка. Она станет восьмой в очереди на королевский престол, для Елизаветы II ребенок будет уже десятым правнуком.