«Крым всегда был русским»: Крымчане не хотят возвращаться в Украину

Севастополь, 8 марта. Скоро Крым будет отмечать седьмую годовщину присоединения к Российской Федерации. По этому случаю среди жителей Севастополя опросили, нравится ли им жить в России.

Блогер Евгений Щепинский на своем YouTube-канале провел опрос среди крымчан. Он поинтересовался, нравится ли им жить в составе РФ, и если бы референдум проводился повторно, как бы они проголосовали на этот раз. Подавляющее большинство опрошенных подтвердили, что жизнь стала лучше по всем аспектам, и на референдуме они проголосовали бы также утвердительно.

«Все изменилось, в лучшую сторону. На референдуме проголосовал бы также», — поделился мнением молодой человек.

Другие опрашиваемые отмечали, что с присоединением к России в Крыму стало лучше с работой, улучшилась финансовая составляющая жизни.

«Очень многое поменялось, стало лучше. «За» проголосовали бы на референдуме, однозначно», — рассказала семья крымчан.

Один из мужчин, при вопросе о качестве жизни на Крымском полуострове, уточнил, что является туристом. Он рассказал, что раньше жил в Крыму, но в 1982 году уехал. С тех пор он ежегодно приезжает в Севастополь и в последние годы в городе все стало только лучше.

«Город красивее стал. Я всегда в Россию хотела, всегда с детства считала себя русской, и всегда считала Крым русским», — подчеркнула девушка.

«Все в лучшую, для нас, пенсионеров, все в лучшую сторону. Спасибо Путину. На референдуме также проголосовала бы. Мне 79 лет, я стояла на площади все дни, и сейчас также пошла бы и проголосовала бы», — подытожила женщина.

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