Пушков ответил главе МИД Словакии на слова о «Спутнике V»

Москва, 8 марта. Российский сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание главы МИД Словакии Ивана Корчока о российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Корчок назвал российский препарат «инструментом гибридной войны». По мнению Пушкова, таким образом словацкий чиновник пытался спародировать министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

«Глава МИД Словакии решил имитировать Кулебу из МИД Украины, повторив его глупость о российской вакцине как «инструменте гибридной войны. Как может вакцина быть инструментом войны, он не задумывается», — отметил Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор также рассказал, что считает модель поведения некоторых восточноевропейских политиков «удивительной». По его мнению, в Восточной Европе выросло «поколение политиков без собственных мыслей», которые строят свою карьеру на то, что воспроизводят пустые штампы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова признала, что поставка вакцины «Спутник V» вызвала внутриполитический конфликт в Словакии. Поставки вакцины начали осуществлять согласно правительственной заявки Братиславы, отметила Захарова.