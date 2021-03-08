Демидова допустила, что президентом России может стать женщина 

Санкт-Петербург, 8 марта. Может ли женщина занять пост президента России и насколько эффективно женское руководство, рассказала профессор кафедры дизайна костюма СПГХПА им. А. Л. Штиглица, ветеран труда Ольга Демидова в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«В принципе, президентом России может стать женщина. Нужно только посмотреть, что это за женщина. Если она будет умна, образованна, если она будет желать добра своему народу и все ее усилия будут на это направлены, я думаю, что тогда все возможно. Почему бы и нет. Может, будет неплохо», — предположила она.

Спикер подчеркнула, что многие россияне выступают за гендерное равенство, хотят, чтобы и мужчины, и женщины были активными.

«Те, у кого есть способности, берутся и делают дело, другие — нет. Но я встречала женщин-руководителей, которые выполняют обязанности своего поста даже лучше, чем мужчины. Женщины как-то более тонко подбирают персонал. Например, я была в некоторых медицинских центрах, главами которых являлись мужчины. Везде было одно и то же. И тут я попадаю в медицинский центр, которым управляет женщина. Атмосфера совершенно иная. Персонал очень любезно общается и с пациентами, и между собой. Там присутствует какой-то юмор. Мне это понравилось», — отметила эксперт.

Поэтому, по словам Ольги Демидовой, женщина может быть отличным руководителем. Ей ничего не мешает это делать, если есть желание.

В преддверии 8 Марта ФАН составил список наиболее эффективных и влиятельных женщин-политиков в России.