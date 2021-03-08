Женщины в России больше мужчин интересовались подработкой во время пандемии

Москва, 8 марта. Мужчины обычно активнее женщин берут дополнительную работу. Однако во время пандемии коронавируса ситуация в России изменилась.

Эксперты платформы для удаленной работы Zlaker провели опрос, участие в котором приняли более тысячи россиян из разных регионов страны. В ходе исследования выяснилось, что женщины во время пандемии охотнее соглашались на подработку, чем мужчины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дополнительная работа стала особенно актуальна на фоне неблагоприятной экономической ситуации, связанной с пандемией, 20,7% мужчин заявили о готовности заниматься подработкой из-за кризиса. На планы женщин пандемия повлияла еще сильнее – о подработке в этот период задумались 24,3% респонденток», – отмечено в результатах исследования.

Большинство женщин, занимающих руководящие должности в РФ, ранее признались, что работают сверхурочно. Из них 62% респонденток заявили, что перерабатывают больше шести часов в неделю.