Николас Кейдж вышел на публику с новой женой

Нью-Йорк, 8 марта. 57-летний актер Николас Кейдж показался на публике вместе со своей 26-летней японской женой Рико Шибата.

Известного голливудского актера и его новую супругу заметили во время прогулки по Нью-Йорку в конном экипаже. Николас Кейдж официально заключил брак с Рикой Шибата 16 февраля и продолжает отдыхать, беззаботно гуляя со своей женой. Об этом сообщает издание The Sun.

Защищаясь от холода, Николас надел ярко-синюю куртку, джинсы и ковбойскую шляпу. Тем временем 26-летняя Рико предпочла одеться в удобное серое пальто, сапоги и накинула теплое одеяло. После романтичной прогулки пара отправилась в ресторан Cipriani, а затем в таверну On The Green.

Николас и Рико связали себя узами брака в казино и отеле Wynn в Лас-Вегасе. Свидетельство о браке штата Невада, полученное аутлетом, показывает, что пара поженилась 16 февраля на курорте Вегаса. Представитель актера позже подтвердил эту новость.

«Дата была выбрана в честь дня рождения покойного отца жениха. Невеста была одета в японское свадебное кимоно ручной работы из Киото. После свадьбы счастливая пара присоединилась к небольшому торжеству, на котором присутствовали бывшая жена Николаса Элис (с которой он по-прежнему очень хорошо дружит) и их сын Кэл», — заявил представитель актера.

Ранее сообщалось, что сын Наташи Королевой решил связать себя узами брака со стриптизершей.