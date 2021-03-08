Колокольцев призвал разработать новую конвенцию ООН по кибербезопасности

Москва, 8 марта. Принципы суверенного права невмешательства должны учитываться при разработке конвенции ООН о противодействии кибератакам, Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Конгресс ООН провел заседание по поводу предотвращения преступности. Мероприятие проходило в японском городе Киото.

Россия видит решение в разработке универсальной конвенции о противодействии информационной преступности под эгидой ООН, подчеркнул Колокольцев. Он заявил, что документ должен учитывать принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государства.

Глава МВД РФ заявил, что в совместной работе по предупреждению преступности следует учитывать законодательство, роль государства и компетентных органов. Также должна быть согласованность с гражданским обществом.

Накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай являются ключевыми угрозами Альянса и Евросоюза в сфере кибербезопасности. Об этом сообщало Федеральное агентство новостей.