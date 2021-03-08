«Правда сделаю это»: Меган Маркл рассказала о пугающих суицидальных мыслях

Лондон, 8 марта. Супруга принца Гарри Меган Маркл рассказала, что раньше задумывалась о самоубийстве.

О пугающих мыслях герцогиня Сассекская рассказала в интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Трансляция велась на телеканале CBS.

«Мне было стыдно, и стыдно признаваться Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то правда сделаю это. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль», — призналась герцогиня.

До интервью газета The Times обвинила Меган в том, что она в 2018 году носила сережки, которые ей подарил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Это случилось через некоторое время после убийства саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи, в причастности к которому подозревают Мухаммеда.

Принц Гарри и Меган Маркл находятся в ожидании второго ребенка. Герцоги Сассекские уже знают пол малыша, о чем они сообщили в интервью Опре Уинфри. У пары родится девочка. Она станет восьмой в очереди на королевский престол, для Елизаветы II ребенок будет уже десятым правнуком.