В штате Джорджия застрелили рэпера Чаки Трилл

Атланта, 8 марта. Кори Детидж, более известный как рэп-исполнитель Чаки Трилл, был застрелен в своей машине на автостраде 5 марта около 3 часов утра.

Кори Детидж был объявлен мертвым в больнице недалеко от Атланты в штате Джорджия. Он ехал по межштатной автомагистрали №85, когда рядом с ним остановилась другая машина и открыла огонь около 3 часов ночи. Об этом сообщает Mirror.

Полицейский Колин Флинн заявил, что стрелок скрылся сразу же после открытия огня, и его мотив преступления неизвестен. Он отметил тревожную тенденцию дорожных перестрелок в Атланте.

«Человек может потерять контроль над машиной после того, как его застрелили или ранили, но и если вы стреляете из движущегося автомобиля, а вокруг есть другие движущиеся транспортные средства, то вы можете попасть в случайных участников движения», — отметил Колин.

Чаки Трилл был найден полицией на месте стрельбы. Точное число попаданий не указывается, но рэпер скончался в больнице от полученных ранений.

По словам менеджера музыканта Bone of Boneafied Entertainment, он должен был принять участие в виртуальном мероприятии в Атланте и приехал из Sugar Land в Техасе на матч всех звезд НБА, который прошел 7 марта.

Ранее сообщалось, что три человека получили ранения при стрельбе в центре Одессы.