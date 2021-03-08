Артистка балета рассказала, что ни одна балерина не боится уйти в декрет

Почему сегодня артистки балета не боятся становиться матерями и уходить в декрет, и как балерины совмещают материнство и карьеру, рассказала российская артистка балета, заслуженная артистка России, дипломант международного конкурса Vaganova-Prix Александра Иосифиди в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Балерины не боятся становиться матерями. Сейчас, наоборот, у нас говорят, что пора бы той-то уйти в декрет. После декрета мы просто потихоньку выходим на сцену. Вообще, у многих балерин есть по двое, по трое детей», — рассказала Александра Иосифиди.

По ее словам, балерина может успеть и с карьерой, и с материнством. Так, даже у многих прим есть дети. Поэтому сегодня балерины не боятся становиться матерью, подчеркнула заслуженная артистка России.

Ранее ФАН сообщал, Николай Цискаридзе назвал размер зарплат артистов балета.