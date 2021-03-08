Меган Маркл призналась, что королевскую семью беспокоил цвет кожи ее сына

Лондон, 8 марта. Некоторых членов королевской семьи серьезно волновал цвет кожи будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

Во время беременности герцогини некоторые личности, имя которых Маркл раскрывать не стала, высказывали принцу Гарри свои размышления по поводу цвета кожи ребенка и последствия слишком темного оттенка, рассказала девушка в интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

«Они не хотели, чтобы он был принцем или принцессой. Они не знали, какой у ребенка будет пол. Это отличается от протокола, и он не получил бы охрану», — добавила Маркл.

Назвать имена обеспокоенных родственников мужа девушка отказалась, объяснив, что это обернулось бы для них большой опасностью. Несмотря на это, она твердо заявила, что стала жертвой клеветы и была на грани самоубийства из-за чудовищного давления со стороны семьи супруга. Однако она подчеркнула, что королева Великобритании Елизавета II всегда относилась к ней доброжелательно и хорошо, несмотря на трудности внутрисемейных отношений.

Герцогиня рассказала, что снова беременна. На этот раз у пары родится девочка, которая станет младшей сестрой для маленького сына Арчи, родившегося 6 мая 2019 года. Сейчас супруги проживают в Калифорнии в недавно купленном доме в Санта-Барбаре. Ранее ФАН сообщил, что как раз перед долгожданным интервью герцогини королева Елизавета II выступила с благодарностью главам государств за сплоченную борьбу с коронавирусом.