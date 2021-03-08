Al Arabiya назвало лучшие натуральные средства для легкого окрашивания волос

Москва, 8 марта. Несмотря на разнообразие в сфере парикмахерского искусства, все чаще женщины выбирают натуральное окрашивание, которое позволяет сохранить здоровье волос.

Журналисты Al Arabiya вспомнили самые популярные и проверенные временем средства для безопасного окрашивания в домашних условиях, сообщает ИноСМИ.

Самый простой и надежный способ — хна, которая не только придает рыжий цвет волосам, но и ухаживает за ними. Оттенок будет зависеть от исходного цвета, за несколько сеансов окрашивания можно добиться огненного цвета. Такой же эффект имеет морковный сок, который можно смешать с кокосовым маслом и наносить на волосы до достижения эффекта. А вот свекольный сок придаст красный и бордовый оттенки.

Для темных волос лучше всего подходят шалфей и кофе. Окрашивание таким путем не дадут долговечного и стойкого результата, но на пару недель придадут волосам здоровый блеск и закрасят седину. Блондинкам стоит остановить свой выбор на лимонном соке и отваре ромашки: эти рецепты помогут скорректировать оттенок, причем лимонный сок лучше использовать путем распрыскивания из пульверизатора по всей длине волос.

Недавно ФАН сообщил о мнении стилиста о выпадении волос. По мнению специалистов, одним из способов борьбы с недугом может послужить пропитый курс витаминов группы B и биотина, однако необходимо в любом случае обратиться к специалисту.