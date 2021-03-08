Россию заподозрили в «создании» на Украине ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ

Киев, 8 марта. Украина «обнаружила» «российский след» в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ.

Несколько СМИ Украины сообщили о наборе «ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц» в мотопехотную часть вооруженных сил страны. Однако формирование такого подразделения отрицает представитель Генштаба страны Богдан Сеник и заявил, что сайт-первоисточник, разместивший такое сообщение, имеет российский IP-адрес, передает «24 канал».

«Такие вещи создают специально для побуждения к предательству. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил», — отметил Сеник.

Генштаб при этом мог посмотреть только поверхностно, но военные Украины «сразу поняли, с кем имеют дело». Представитель Генштаба Украины считает, что в ситуации должна разобраться Служба безопасности.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый ранее призвал Киев разорвать дипломатические отношения с Москвой. По словам бывшего дипломата, Запад должен ввести санкции в отношении России, а Украине стоит передать право представлять свои интересы на международных площадках западным «партнерам».