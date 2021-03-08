Королева Британии может лишить принца Гарри и его жену Меган титула Сассекских

Лондон, 8 марта. Королева Великобритании Елизавета II может лишить принца Гарри и Меган Маркл титулов герцога и герцогини Сассекских после публикации интервью с Опрой Уинфри.

Издание Mirror сообщает, что принц Гарри и Меган Маркл могут быть лишены своих титулов, а королева, как утверждают источники, была раздражена их интервью с Опрой Уинфри. Уточняется, что в последние дни высокопоставленные придворные провели кризисные переговоры в Букингемском дворце, а сегодня вечером в США в эфир выйдет скандальное интервью герцога и герцогини Сассекских.

Гарри и Меган решили жить, как обычные граждане в США. Когда они купили особняк за 10,1 млн фунтов стерлингов в Санта-Барбаре, пара уже лишилась своего королевского покровительства. Ветеран войны Гарри также потерял свои военные титулы, в том числе его звание генерал-капитана королевской морской пехоты.

Судя по всему, окончательное решение не было принято во время переговоров в Букингемском дворце на прошлой неделе, но было решено, что Гарри может потерять свой титул. Однако источники утверждают, что придворные хотят, чтобы принц Гарри сохранил за собой право называться «его высочество», которое было дано ему при рождении.

Так и произошло с его мамой Дианой, принцессой Уэльской, после ее развода с принцем Чарльзом.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что британская королева призывает к единству перед интервью принца Гарри и герцогини Меган.