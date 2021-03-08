Семь человек погибли в ДТП с участием грузового автомобиля под Самарой

Самара, 8 марта. На автодороге «Самара — Тольятти» столкнулись фура Isuzi и кроссовер Volkswagen Tiguan.

Как сообщает источник, в результате столкновения с погибли семь человек – пять парней и две девушки. Все они из легковушки. Несовершеннолетних детей среди погибших нет.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Движение транспорта на месте аварии затруднено.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о смертельной аварии на дороге, ведущей в поселок Янтарный Калининградской области. Погибли 39-летний водитель Suzuki Vitara и его пассажиры — 37-летний мужчина и 36-летняя женщина. Видеозапись с места аварии попала в социальные сети.

