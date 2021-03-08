Премьер-министр Шотландии раскритиковала футбольных фанатов за нарушение ограничений COVID-19

Глазго, 8 марта. Футбольные болельщики клуба «Глазго Рейнджерс» вместе отпраздновали победу команды в чемпионате и нарушили коронавирусные ограничения, что закончилось арестами и критикой властей.

Футбольный клуб «Глазго Рейнджерс» стал победителем футбольного чемпионата Шотландии впервые за долгие годы. В предыдущих девяти турнирах чемпионом становился «Селтик», являющийся принципиальным соперником для «рейнджеров».

Такое событие местные болельщики не оставили без внимания. Большое количество фанатов направилось на стадион «Иброкс» и площадь Джорджа Глазго, чтобы отметить это достижение, несмотря на предупреждения оставаться дома. Об этом сообщает телеканал BBC.

Полиция провела несколько арестов и выписала штрафы за беспорядки и нарушение коронавирусных ограничений. Первый министр Шотландии Никола Стерджен раскритиковала болельщиков, заявив, что они вели себя позорно и могли задержать планы властей по выходу из коронавирусной пандемии. Она поздравила «Рейнджерс» с титулом, но высказала недовольство.

«Собирание толпы сейчас — это риск для жизни и может задержать выход из изоляции для всех остальных. Если собравшиеся вообще заботятся о безопасности других и страны, они вернутся домой», — подчеркнула премьер-министр.

Позднее через свой аккаунт в Twitter она добавила, что толпа вела себя позорно и рисковала прогрессом, которого достигли те, кто соблюдал правила карантина, и кто стал жертвой коронавируса.

Ранее в Федеральном агентстве новостей рассказали, что матч английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой гостевой команды.