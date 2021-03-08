Зрители сериала «ВандаВижн» недовольны отсутствием обещанного камео в финальной серии

, 8 марта. В пятницу вышел девятый эпизод сериала «ВандаВижн», и он разделил зрителей на два лагеря. Одни остались довольны финалом, другие раскритиковали создателей за обманутые ожидания.

Перед выходом финальной серии режиссер мини-сериала «ВандаВижн» Мэтт Шекман заявлял, что последний эпизод может понравиться не всем зрителям, особенно тем, кто любит строить теории. Как он и предполагал, мнения аудитории разделились. Одни люди выставили высокие оценки всему сериалу и последнему эпизоду, другие негодуют из-за неоправданных ожиданий и ходов сценаристов. Об этом сообщает сайт «Игромания.ру».

Недовольство связано с большим числом теорий, которые придумывались после выхода каждого эпизода. Зрители пытались угадать, что будет в последующих сериях, и как закончится история двух супергероев из команды «Мстители». Теории касались преимущественно роли Эвана Питерса, возможного появления крупных злодеев Мефисто или Кошмара и секретного камео, которое было обещано актерами.

Однако создатели «ВандаВижн» решили не усложнять историю, а сосредоточились на развитии главных персонажей и их подготовке к появлению в последующих полнометражных картинах кинематографической вселенной Марвел. Долгожданного камео в финальном эпизоде так и не было. На это изначально намекал исполнитель роли Вижна Пол Беттани, но затем он объяснил, что пошутил, и имел ввиду себя самого.

Однако, несмотря на споры, последняя серия получила оценку 8,6 из 10 по версии iMDB. Самые низкие рейтинги до сих пор сохранились за первыми тремя эпизодами (пилотный получил 7,5).

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что сериал «Сокол и Зимний солдат» будет короче, чем предполагалось.