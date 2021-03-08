Россияне сняли со счетов 28 млрд долларов в иностранной валюте за 2020 год

Москва, 8 марта. Россияне за прошлый год сняли с банковских счетов свыше 28 миллиардов долларов наличными в иностранной валюте, это на 21% больше показателя 2019 года, следует из данных ЦБ РФ.

Наиболее активно средства россияне снимали в марте и декабре, в эти месяцы объем снятых наличных денег превысил четыре и три миллиарда долларов соответственно, сообщает со ссылкой на регулятора газета «Известия».

Самыми популярными валютами снятия оказались доллар и евро. В качестве причин эксперты назвали низкие ставки по вкладам, нестабильность во время кризиса и пандемии и снятие со счетов сбережений, которые россияне берегли на черный день.

Ранее экономист Михаил Делягин заявил, что россиянам не стоит вкладываться в фондовый рынок, несмотря на низкие проценты по депозитам. По словам специалиста, главная стратегия, которой следует придерживаться, — избегание рисков. Поэтому вкладывать нужно только в инвестиции, где есть гарантия возврата денег.