Губернатора Нью-Йорка могут отстранить от поста

Нью-Йорк, 8 марта. Несколько законодателей США призывают начать расследование в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, и если его вина будет доказана, то политик покинет свой пост.

Господину Куомо предстоит федеральное расследование того, как его администрация скрывала высокую смертность в домах престарелых во время пандемии. Также должно начаться независимое расследование обвинений в домогательствах, в связи с чем политик рискует потерять не только доверие американских граждан, но и свой пост губернатора. Об этом сообщает издание New York Times.

В пятницу законодательное собрание штата, которое контролируется демократами, приняло закон, значительно ограничивающий чрезвычайные полномочия Эндрю Куомо. Другие законодатели усилили свои призывы сделать выговор губернатору, требуя расследования, процедуры импичмента и даже отставки, после новостей о том, что его администрация переписала отчет, чтобы скрыть полный масштаб смертей в домах престарелых.

«Если это правда, то все, кто лжет общественности и законодательным органам, должны немедленно уйти в отставку, в том числе и губернатор», — заявила сенатор штата Рейчел Мэй.

В среду Куомо принес извинения, но настаивал на том, что никого не домогался и не собирается подавать в отставку, поскольку намерен выполнять свои должностные обязанности.

«Интриги в сторону, есть работа, которую нужно сделать, и жители Нью-Йорка выбрали губернатора, чтобы он сделал это. Именно поэтому он был сосредоточен на том, чтобы Нью-Йорк получил свою партию вакцины от COVID-19 и работает над государственным бюджетом, который должен быть опубликован через три недели», — заявил пресс-секретарь губернатора Ричард Аццопарди.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что губернатора штата Нью-Йорк обвинили в сексуальных домогательствах.