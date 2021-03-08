Иосифиди: Волочкова превратила российский балет в шоу-бизнес

Как Анастасия Волочкова превратилась из артистки балета в шоувумен и превратила балетное искусство в шоу-бизнес, рассказала российская артистка балета, заслуженная артистка России, дипломант международного конкурса Vaganova-Prix Александра Иосифиди в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Анастасия Волочкова на год меня старше. В Вагановском училище на моих глазах поднималась ее карьера. Она действительно очень трудолюбивая — она много раз меня выручала в театре. Вместе с этим Волочкова делала свои программы и звала молодежь в них участвовать. Мне представился такой шанс, она меня попросила показать один номер. Потом она меня пригласила в Большой Кремлевский дворец на свой концерт, дала мне партнера из Большого театра — заслуженного артиста России Перетокина. Анастасия также оплатила мою поездку и выплатила мне гонорар», — рассказала артистка балета.

Однако, по словам Александры Иосифиди, потом российская балерина стала себя раскручивать всеми возможными способами.

«У Волочковой всю жизнь была цель — быть знаменитой. Поэтому до сих пор у нас везде развешаны ее плакаты. Во всех журналах она мелькала. Она была везде. Большие постеры с ее концертами висели повсюду. Именно поэтому ее знают все», — объяснила заслуженная артистка России.

Так, по ее словам, Волочкова превратила балетное искусство в шоу-бизнес. И сейчас артисты балета не могут назвать ее балериной. Она стала шоувумен, подчеркнула Иосифиди.

Ранее ФАН сообщал, Волочкова напомнила о своих шпагатах в преддверии нового шоу.