Тяжелый российский беспилотник «Альтиус» впервые выполнит ракетные пуски

Москва, 8 марта. Опытный образец российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтиус» этим летом начнет серию испытательных полетов с применением вооружения.

По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, летом опытный образец «Альтиуса» впервые проявит себя в условиях боя на полигонах. В составе вооружения на борту БПЛА числятся более тонны ракет класса «воздух – поверхность», а также высокоточные управляемые авиабомбы. Беспилотник ударит по танкам, легкобронированным машинам, позициям различного вооружения, а также имитированной вражеской артиллерии.

Напомним, что летом новейший российский ударный беспилотник «Альтиус» совершил первый полет. По данным Минобороны России, полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 м в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей связался с военным экспертом Василием Дандыкиным с просьбой прокомментировать создание нового БПЛА. По его словам, события в Нагорном Карабахе показали, что беспилотные летательные аппараты играют важную роль в современных конфликтах.