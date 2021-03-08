Зрители Первого канала выберут представителя России на Евровидении

Москва, 8 марта. Исполнителя от России и песню, которую он представит на Евровидении-2021, выберут на национальном зрительском голосовании в понедельник, сообщила пресс-служба Первого канала.

«Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе Евровидение в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала», — сообщается в пресс-релизе.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отметил, что существует два равноценных способа, которые используют при выборе участников Евровидения. Исполнителя может самостоятельно найти вещатель, либо возможна организация национального отбора.

Ранее группа Little Big заинтриговала фанатов новым постом на своей странице в Instagram. Запись сопроводили интригующей датой, когда станет известен участник от России на конкурсе «Евровидение».