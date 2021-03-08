Папа римский посетил разрушенные ИГИЛ церкви в Ираке

Мосул, 8 марта. Папа римский Франциск побывал в Мосуле, Бахдиде и Эрбиле. Во всех городах он посетил разрушенные ИГИЛ1 (запрещена в РФ) церкви и произнес несколько речей.

Папа римский завершил свою двухдневную поездку в Ирак двумя символичными остановками в районах, которые долгое время были неотъемлемой частью христианского присутствия в стране: Мосул, где почти семь лет назад был провозглашен так называемый халифат ИГИЛ, и Каракош, древний город на равнинах Ниневии, который принял на себя основную тяжесть геноцидальных атак группировки. Об этом сообщает The Guardian.

Окруженный четырьмя разрушенными церквями в разрушенном центре Мосула папа Франциск призвал христиан простить несправедливость, которая привела их в изгнание, и восстановить историческое сердце страны на развалинах варварского правления "Исламского государства"1.

«Как жестоко, что эта страна, колыбель цивилизации, пострадала от такого варварского удара. С разрушенными древними культовыми местами и многими тысячами людей, мусульман, христиан, езидов, которые были жестоко уничтожены терроризмом, а другие насильственно перемещены или убиты», — сказал Франциск в церкви Непорочного зачатия.

В Эрбиле, бастионе курдского Севера, который уже более десяти лет предлагает убежище христианам и другим людям, спасающимся от преследований, Франциск поблагодарил местных лидеров.

«Вы защитили христианские общины, когда ИГИЛ атаковало», — сказал он перед тем как повторить свои слова на стадионе, где собрались более 10 тыс. человек, чтобы увидеть понтифика, несмотря на коронавирусную пандемию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что папа римский в канун 8 Марта призвал оберегать женщин.

1 Организация запрещена на территории РФ.