Сан-Франциско, 8 марта. Американский тележурналист Дон Форд подвергся нападению со стороны грабителей прямо во время репортажа. Сотрудник телеканала лишился съемочного оборудования.

Репортер телевизионных новостей, расследующий серию автомобильных краж в районе Твин-Пикс в Сан-Франциско, был ограблен. Он готовился взять интервью у ближайших домовладельцев для получения реакции на взломы, когда четверо мужчин подъехали на белом седане. Об этом сообщает сайт FoxNews.

«Машина подъехала сюда, когда мы собирались дать интервью, и из нее выскочили трое парней. У одного из них был пистолет, он приставил его к моему лицу и сказал: «Мы берем камеру». Все мои мысли в тот момент были направлены на сохранение спокойствия. Я сказал себе: «Давай не будем волновать этого парня. У него есть пистолет». Поэтому я ответил ему, что он может взять фотоаппарат, что он теперь принадлежит ему», — заявил пострадавший.

Супервайзер Рафаэль Мандельман, представляющий городской округ № 8, в который входит Твин Пикс, заявил, что власти работают над тем, чтобы найти виновных и вернуть камеру.

«Мы должны адекватно использовать ресурсы органов общественной безопасности, принять более эффективные стратегии, чтобы остановить рецидивистов и дать понять, что Сан-Франциско — это не то место, где можно совершать преступления и безнаказанно подвергать риску жизни людей», — добавил он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что трое американцев провели в тюрьме 20 лет из-за судебной ошибки.