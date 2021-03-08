Меган Маркл рассказала о лжи и принуждениях внутри королевской семьи

Лондон, 8 марта. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала, что королевская семья принуждала ее отказываться от выступлений перед публикой после свадьбы.

Американская телеведущая во время интервью спросила у герцогини, молчала ли она по своему желанию и ее принуждала королевская семья. Трансляция велась на телеканале CBS.

«Последнее», — ответила Меган Маркл.

По словам супруги принца Гарри, в королевской семье готовы были врать для защиты своих членов, однако это не относилось к Гарри и Меган. Герцогиня отметила, что королева Елизавета замечательно к ней относилась.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили войну королевской семье. Такое мнение ранее выразили в Букингемском дворце. Источники уверяют, что герцог и герцогиня Сассекские допустили критические высказывания в адрес королевской семьи.