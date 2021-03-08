Власти Техаса объявили о начале операции против наркоторговцев из Мексики

Остин, 8 марта. Губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил о начале операции «Одинокая звезда» в ответ на неспособность администрации президента США Джо Байдена обеспечить безопасность границы.

Техас развертывает войска Национальной гвардии, привлекает офицеров ДПС, наземные, морские и тактические средства пограничной безопасности для противодействия мексиканским наркокартелям и контрабандистам, которые переправляют наркотики и нелегальных мигрантов через границу.

«Кризис на нашей южной границе продолжает обостряться из-за политики администрации Байдена, которая отказывается защищать границу и способствует нелегальной иммиграции», — заявил Эбботт.

Губернатор Техаса уточнил, что штат «поддерживает легальную иммиграцию», но не станет «соучастником политики открытых границ», которая подвергает опасности жизнь техасцев и может вызывать гуманитарный кризис в штате.

«Мы увеличим количество ресурсов и сотрудников правоохранительных органов, необходимых для противодействия этому кризису», — подчеркнул губернатор Техаса.

По данным издания Gateway Pundit, уже были задержаны почти 100 тысяч мигрантов, которые незаконно проникли на территорию США из Мексики. Это рекордный показатель с 2006 года.

Ранее сообщалось, что в учреждении в Карризо-Спрингс, штат Техас, в течение следующих двух недель разместят до 700 детей нелегальных мигрантов. Временное учреждение будут использовать для размещения не болеющих COVID-19 детей в возрасте от 13 лет и старше.