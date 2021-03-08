СМИ сообщили о проблемах с пьянством на базе ВМС США Пенсакола

Вашингтон, 8 марта. База военно-морских сил США Пенсакола (штат Флорида) ограничила продажу алкоголя для военнослужащих ранга E-3 или ниже шестью банками пива в день, сообщает Washington Examiner.

Меры приняты из-за «увеличения числа связанных с алкоголем инцидентов», которые затрагивают данную группу военных, заявил представитель базы Джейсон Борц. Эти инциденты он квалифицировал, как поведение, которое командование не ожидает от военнослужащих во время пребывания на территории базы ВМС Пенсакола.

По словам Борца, связанные с алкоголем инциденты могут привести к нарушению дисциплины, что повлияет на «тренировочные циклы на базе».

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Адам Смит заявил, что программа по созданию и производству малозаметного истребителя F-35 стала пустой тратой бюджетных средств. Конгрессмен подверг жесткой критике процесс закупок, осуществляемый Министерством обороны США.