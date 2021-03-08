Меган Маркл рассказала о досрочной свадьбе с принцем Гарри

Лондон, 8 марта. Бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл прошло за три дня до официальной «королевской» свадьбы.

Герцог и герцогиня Сассекские поженились за несколько дней до официального торжества, об этом никто не знал. На бракосочетании присутствовал только архиепископ. Об этом жена британского принца Гарри Меган Маркл рассказала телеведущей Опре Уинфри, передает CBS.

«За три дня до свадьбы мы поженились. Никто этого не знает. Мы позвонили архиепископу и просто сказали ему: «Смотрите, вот это – спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас», — рассказала герцогиня.

Принц Гарри и Меган Маркл назвали пол своего второго ребенка. У пары родится девочка. Она станет восьмой в очереди на королевский престол, для Елизаветы II ребенок будет уже десятым правнуком.