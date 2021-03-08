Неплательщиков алиментов могут отправить «валить леса на Севере»

Какая участь уготовлена неплательщикам алиментов в странах СНГ и России, рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, российская актриса кино Елена Драпеко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Сегодня со всеми странами СНГ договорились о том, что неплательщиков алиментщиков будут разыскивать по всей территории СНГ. То есть человек не сможет уехать в Белоруссию и скрыться там от своих детей», — объяснила Елена Драпеко.

Наряду с этим, по ее словам, ведутся переговоры с правительством о создании специального фонда, из которого будут выплачиваться алименты женщине, которая не может найти отца своих детей. Драпеко отметила, что разыскивать такого отца будет государственная машина, она же будет взыскивать с него недоимки.

«Сегодня два миллиона детей не могут взыскать со своих отцов алименты, в редких случаях — с матерей. Но те, кто не будут платить алименты, окажутся в тюрьме. У нас страна большая, особенно территория Севера, пусть лес валят», — высказалась депутат Госдумы.

Ранее ФАН сообщал, юрист рассказала, как подавать на алименты в действующем браке.