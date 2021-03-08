Лондон, 8 марта. Британские порты заявили, что пограничные контрольно-пропускные пункты не будут готовы к летней проверке и просят отложить бюрократическую волну, связанную с Brexit.

Пограничные КПП еще не готовы, а также отстают от графика строительства внутренние таможенные объекты. Министр Brexit Лорд Фрост рассматривает пересмотр планов по полному таможенному контролю на все импортируемые товары. Об этом сообщает The Guardian.

Экспорт из Великобритании в ЕС подлежал контролю с 1 января, но британское правительство решило отложить контроль импорта до лета, чтобы дать трейдерам время подготовиться. Однако с 1 июля министры ожидают, что проверки будут проводиться более чем на 30 назначенных пограничных контрольно-пропускных пунктах, где могут досматриваться товары, растения и животные, ввозимые из ЕС морским, железнодорожным или воздушным транспортом.

«Очевидно, что не все объекты будут готовы, сколько из них — это еще будет обсуждаться. Наше разочарование в правительстве заключается в том, что они не хотят поделиться «Планом Б», — сказал Ричард Баллантайн, исполнительный директор торговой организации British Ports Association (BPA).

Некоторые из этих таможенных объектов еще далеки от завершения и вряд ли будут готовы к июлю. Британская ассоциация портов призывает правительство поделиться своими чрезвычайными планами.

«Даже если они не хотят продлевать срок или публично заявляют об этом, у них должны быть альтернативные планы, и министрам, и чиновникам говорят об этом еженедельно”, говорит Баллантайн.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Евросоюз угрожает «задушить» Великобританию штрафами.