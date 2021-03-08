NYT сообщил о планируемых кибератаках и санкциях США против России

Вашингтон, 8 марта. США хотят осуществить несколько кибератак по системам РФ в течение трех недель.

Вашингтон планирует произвести «скрытые контрудары» в ближайшие три недели. О них узнает президент РФ Владимир Путин, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Помимо этого, Москва подвергнется экономическим санкциям в качестве ответа за якобы хакерские действия, которые вменяют России. Есть вероятность, что президент США Джозеф Байден подпишет указ об укреплении защиты систем правительства на фоне кибератак.

Кремль разрабатывает стратегию по защите интересов россиян и предпринимательства на фоне новых санкций со стороны США. Об этом ранее заявил спикер президентской администрации Дмитрий Песков.