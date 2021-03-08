ЦПВС раздал женщинам сирийских военных подарки к 8 Марта

Дамаск, 8 марта. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) по случаю праздника 8 Марта провели гуманитарную акцию в Борзине, провинция Латакия.

В небольшом сирийском городке проживает порядка 500 семей, каждая вторая живет в нищете после потери кормильцев. Как таковых, боевых сражений против террористов «Исламского государства»1 (запрещена в России) здесь не было. Но большинство мужчин ушли в строй сирийской армии.

За прошедшие сутки российские военные в рамках гуманитарной помощи ЦПВС и по случаю праздника 8 Марта выдали местным женщинам 7,5-килограммовые продовольственные наборы, состоящие из муки, риса, сахара, чая, сгущенного молока и других продуктов.

«В преддверии такого прекрасного праздника как Международный женский день подготовили акцию <...> Решили поддержать женщин», – рассказал представитель ЦПВС РФ в САР Роман Ванатиев.

Отметим, что Дамаск и Москва продолжают работу, направленную на скорейшее прекращение боевых действий в САР, а также восстановление мирной жизни. С начала процесса мирного урегулирования до сегодняшнего дня сирийским гражданам доставили 4,6 тонны гуманитарных грузов.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что Сирия вступилась за Россию перед США и Евросоюзом, осудив введение новых санкций.

1 Организация запрещена на территории РФ.