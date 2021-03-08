Британская королева призывает к единству перед интервью принца Гарри и герцогини Меган

Лондон, 8 марта. Королева Великобритании Елизавета II отпраздновала День Содружества, а в ходе мероприятия призвала сохранить чувство близости и общности.

По случаю Дня Содружества, посвященного странам из бывшей Британской империи, которые поддерживают связи с королевством, монарх произнесла речь. Об этом сообщает издание Reuters.

«Я приветствую более глубокое понимание взаимной и духовной поддержки, которой мы наслаждаемся, будучи связанными с другими странами во время пандемии коронавируса. Мы все по-прежнему ценим поддержку, широкий опыт и знания, которые приносит совместная работа, и я надеюсь, что мы сохраним это обновленное чувство близости и общности», — сказала она в телеобращении.

В течение почти 50 лет королевская семья посещала ежегодную службу Дня Содружества в лондонском Вестминстерском аббатстве в марте, но в этом году она была отменена из-за пандемии COVID-19. Принц Чарльз, к которому присоединились другие члены королевской семьи, включая его старшего сына и наследника принца Уильяма, также передал дань уважения мужеству, проявленному людьми по всему Содружеству в ответ на пандемию.

Елизавета II произнесла речь за несколько часов до того, как телеканал CBS запустит трансляцию скандального интервью герцога и герцогини Сассекских. Оно станет первым с тех пор как принц Гарри и его супруга Меган Маркл переехали в США.

Ранее в Федеральном агентстве новостей сообщили, что принц Гарри и его жена Меган мстят королевской семье.