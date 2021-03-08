Принц Гарри и Меган Маркл назвали пол своего второго ребенка

Лондон, 8 марта. Принц Гарри и Меган Маркл находятся в ожидании второго ребенка. Герцоги Сассекские уже знают пол малыша, о чем они сообщили в интервью Опре Уинфри.

У пары родится девочка. Она станет восьмой в очереди на королевский престол, для Елизаветы II ребенок будет уже десятым правнуком. Принц Гарри и Меган Маркл уже воспитывают сына Арчи, который родился в 2019 году. Маркл ранее рассказывала, что уже была беременна вторым ребенком, но в июле прошлого года у нее случился выкидыш.

Ранее стало известно, что выход двухчасового интервью с герцогами Сассекскими в эфире CBS принесет продюсерской компании Уинфри от 7 до 9 млн долларов. Сама журналистка также получит крупный гонорар.