Биотехнолог предупредил об опасности ежедневной блинной диеты на Масленицу

Москва, 8 марта. Россиян предупредили о вреде ежедневного поедания блинов на Масленицу. Об этом сообщил биотехнолог Дмитрий Никитюк.

Глава федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи отметил, что блины — достаточно тяжелая для переваривания и усвоения пища. Он предупредил, что для ежедневного питания нужна традиционная пища.

«Ну а один-два блина не повредят», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Специалист заявил, что важно слушать ощущения организма. Никитюк призвал при выборе муки для блинов обращать внимание на пищевую аллергию и заболевания. Главное — не переедать, заключил он.

Православные россияне встретят Масленицу перед началом Великого поста. Об этом сообщало Федеральное агентство новостей.