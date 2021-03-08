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Коллекционную карточку с легендарным Коби Брайантом продали за $1,79 млн

Коллекционную карточку с легендарным Коби Брайантом продали за $1,79 млн

Нью-Джерси, 8 марта. Одна из двух коллекционных карточек с баскетболистом Коби Брайантом, выпущенных компанией Topps, ушла с молотка аукциона Goldin Auctions за рекордную сумму.

Как сообщили в пресс-службе аукционного дома, финальная цена за коллекционную карточку с Коби Брайантом составила 1 млн 795 тысяч долларов. Это абсолютный рекорд для карточек с баскетболистом, который трагически погиб в прошлом году. По словам организаторов, он был любим по всему миру.

«Рекорд всех времен за карточку Коби Брайанта — $1 795 800», — сообщили организаторы аукциона.

Легендарный баскетболист и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 41-летний Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли 26 января 2020 года при крушении вертолета в Калифорнии. По данным Федерального агентства новостей, авиакатастрофа произошла по вине пилота.

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