Коллекционную карточку с легендарным Коби Брайантом продали за $1,79 млн

Нью-Джерси, 8 марта. Одна из двух коллекционных карточек с баскетболистом Коби Брайантом, выпущенных компанией Topps, ушла с молотка аукциона Goldin Auctions за рекордную сумму.

Как сообщили в пресс-службе аукционного дома, финальная цена за коллекционную карточку с Коби Брайантом составила 1 млн 795 тысяч долларов. Это абсолютный рекорд для карточек с баскетболистом, который трагически погиб в прошлом году. По словам организаторов, он был любим по всему миру.

March 2016: Sold on eBay for $58,100

March 2021: Sold on Goldin for $1,795,800 pic.twitter.com/EhQfXJoYtb